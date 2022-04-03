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Ру Тат
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Технологии
3 апреля 2022  08:20

Эксперт рассказал, как удалить личные данные из Сети

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С развитием технологий все больше и больше персональных данных людей попадает в интернет. Это повышает риск их утечки и кражи, сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на преподавателя факультета права НИУ ВШЭ Михаила Журавлева.

По его словам, если пользователь намерен стереть свои данные с какого-то сайта, ему нужно обратиться к владельцам площадки. Также стоит поговорить с операторами поисковых систем, чтобы удалить ссылки на сайты, где незаконно разместили данные, из поисковой строки. 

«Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях, если у авторов контента не было злого умысла, это действительно может помочь», — отметил эксперт.

Если такая попытка безуспешна, необходимо обратиться в Роскомнадзор.

#утечка данных #интернет
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