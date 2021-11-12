Эксперт рассказал, как уберечь личные данные от мошенников при заказе доставок

В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали активно пользоваться службами курьерских доставок, однако следует соблюдать некоторые меры безопасности, чтобы после совершения покупок ваш номер и другие личные данные не попали в базу электронных мошенников. Об этом заявил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко, сообщает радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание на то, что чаще всего номера телефонов попадают к мошенникам из-за халатного отношения операторов курьерских служб или в результате взлома электронных ресурсов организаций, занимающихся доставками.

Пащенко отметил, что для защиты своих данных проще всего использовать отдельный номер телефона для совершения покупок в интернете, а также при оформлении заказов заменять свои настоящие имя и фамилию на другие. При доставке курьер вправе потребовать предъявить паспорт, однако, по мнению специалиста, этого можно избежать, предъявив электронный чек.

«Есть другая альтернатива — вам приходит электронный чек, на ваше мобильное устройство или на компьютер, откуда вы делали заказ. Вы можете курьеру показать этот чек, этого будет достаточно. Обладатель электронного чека имеет право получить данную покупку без паспорта», — объяснил он.

Руководитель проекта «КиберМосква» также посоветовал заказывать доставку в проверенных крупных компаниях, а при совершении покупки в новом месте убедиться в надежности организации и проверить, «существует ли это юридическое лицо», через сайт налоговой службы.

«Если у компании нет собственной службы доставки, она может работать с доставкой на аутсорсе, это может быть десяток разных компаний, которые получают заказы. В данном случае ваши персональные данные могут переходить из одной компании в другую и гарантии безопасности ваших данных вам дать никто не сможет», — подчеркнул Пащенко.