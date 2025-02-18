Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве

Защититься от мошенников при поиске работы поможет соблюдение нескольких простых правил. Их в интервью RT обозначил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Остерегайтесь работодателей, требующих деньги. Одна из самых распространенных схем обмана при поиске работы — когда вас просят заплатить за что-то. Это может быть плата за обучение, инструменты для работы, оформление бумаг или даже почтовые расходы. Помните, что по закону работодатель должен обеспечивать вас всем необходимым для работы бесплатно», – отметил эксперт.

Он также посоветовал не доверять обещаниям быстрого обогащения и избегать предложений с заоблачными зарплатами в обмен на инвестиции, особенно если нет четкого объяснения схемы заработка. В таких случаях, скорее всего, речь идет о финансовой пирамиде.

Ветерков подчеркнул, что работодатель не имеет права требовать открытия новых банковских счетов, а также логины и пароли от существующих. Осторожность следует проявлять и при заполнении анкет с большим количеством личных вопросов «для службы безопасности», а также при предложениях работы без официального оформления.

«Проверяйте договор, чтобы избежать кражи накоплений. Перед тем как подписать трудовой договор, внимательно его прочитайте. Сейчас участились случаи, когда в договор незаметно вносят пункт о переводе ваших пенсионных накоплений в какой-то фонд, связанный с работодателем. После подписания такого договора вас могут быстро уволить, а вы потеряете свои накопления», – предупредил специалист.

Ветерков также посоветовал не принимать поспешных решений и всегда проверять информацию о компании, изучая отзывы других соискателей.