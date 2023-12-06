Эксперт рассказал, как можно сэкономить на поездке в новогодние каникулы

В новогодние каникулы цены на поездки и путешествия, как правило, дорожают, поэтому эксперт с сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон рассказал, как можно сэкономить деньги в этот период.

Первое – планируйте поездку заранее. Если раньше заняться поиском билетов, то можно найти выгодные предложения, цитирует спикера газета «Известия». Этот совет касается как номера в отеле, так и транспорта. Так, бронировать отели на предстоящий Новый год некоторые туристы начали уже в конце июля-начале августа.

Следующий нюанс – смотрите на даты. Часто ж/д-маршруты с отправлением 31 декабря или 1 января стоят дешевле. Это связано с падением спроса на покупку билетов в эти даты. Авиабилеты же лучше покупать на 1–3 января, так как 29–30 декабря цена на билет за перелет находится на пике.

Следующий совет – обращайте внимание на спецпредложения. Так, в период горнолыжного сезона многие авиакомпании разрешают бесплатно провозить комплект горнолыжного оборудования при перелете на горнолыжный курорт и оттуда.

Еще один совет: изучите график движения городского общественного транспорта там, куда летите или едете. Спикер отметил, что поездка на автобусе всегда дешевле, а порой и удобнее, чем вызывать такси или арендовать машину.

Также россиянам советовали искать информацию о бесплатных развлекательных мероприятиях в городе, что тоже поможет сэкономить денежку.