Экономика 10 апреля 2026 12:04

IT-эксперт рассказал, где лучше хранить цифровые личные данные

Любые документы или личные данные в цифровом виде лучше хранить там, где нет доступа к интернету. Об этом «Татар-информу» рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

«Лучше хранить там, где нет доступа к интернету. Либо флешка с ограничением доступа, либо на компьютере, который не подключен к сети, хотя сейчас второй вариант уже не актуален», – сказал Парфентьев.

По его словам, самый плохой вариант для хранения данных – облако. Причина простая – данные попадают на сервер, к которому у человека физически нет доступа.

Парфентьев добавил, что даже если выложить в сеть данные с ограниченным доступом, то это не станет гарантией того, что к ним не получат доступ третьи лица.

#персональные данные #интернет-безопасность
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

