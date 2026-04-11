Эксперт рассказал, как космонавты готовят еду на орбите

Космическое питание проходит специальную обработку: большинство блюд перед отправкой на орбиту замораживают и обезвоживают, а на их приготовление у космонавтов уходит около 30-40 минут. Об этом сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, его слова приводит «РИА Новости».

Он пояснил, что из-за высокой стоимости доставки грузов в космос продукты подвергают глубокой заморозке при температуре около минус 34 градусов, а затем обезвоживают на Земле. Благодаря удалению воздуха из упаковки такая еда долго сохраняет свои свойства.

По его словам, для приготовления космонавту достаточно открыть пакет с супом или основным блюдом и залить его горячей водой.

Он добавил, что десерты, например творог, и салаты разводят холодной водой. Консервированные блюда, в свою очередь, просто открываются с помощью консервного ножа.

Ведерников отметил, что процесс приготовления доведен до автоматизма и обычно занимает у космонавтов от 30 до 40 минут.

В 2026 году в России впервые проходит Неделя космоса. Ранее Владимир Путин подписал указ о ее ежегодном проведении с 6 по 12 апреля. В этом году мероприятие приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организатором выступает «Роскосмос».