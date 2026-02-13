Эксперт рассказал, как из жертвы мошенников не превратиться в пособника террористов

Получив деньги от жертвы, мошенники не успокаиваются – обещая вернуть украденное или шантажируя, они заставляют ее совершать террористические акты или диверсии, рассказал «Татар-информу» сотрудник правоохранительных органов из РТ.

«Чаще всего сегодня мошенники действуют с территории Украины. Они практикуют такую тактику – сначала забирают у человека все деньги, а потом шантажируют его и обещают вернуть, если он что-то сожжет, взорвет и так далее. Помните, что мошенники никогда не возвращают украденное! Это лишь предлог», – объяснил «Татар-информу» эксперт.

Ответственный человек, как правило, пугается угроз мошенников и переводит деньги на их счета. Когда же он осознает, что сделал, мошенники начинают играть и на этом. Обещают ему вернуть все до копейки, если он выполнит задание – подожжет, например, релейный шкаф на железной дороге, телефонную вышку или сфотографирует какой-то промышленный или военный объект.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают: согласившись выполнить задание телефонных мошенников, человек не только никогда не увидит свои сбережения, которые и так уже потерял, но и на долгие годы лишится свободы.

