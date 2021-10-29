Эксперт рассказал, как дважды получить налоговый вычет за жилье

Россияне дважды могут воспользоваться налоговым вычетом, если первая приобретенная квартира стоила менее миллиона рублей. Тогда, купив вторую, гражданин сможет дополучить сумму вычета, сообщает агентство «Прайм».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что с 2014 года имущественный вычет закрепляется за гражданином, а не приобретенным объектом недвижимости. По этому правилу налогоплательщики, купившие квартиру до 2014 года и получившие выплату меньше, чем предусмотрено законодательством, могут вновь воспользоваться вычетом при покупке второго жилья и таким образом дополучить его сумму.

Он отметил, что в такой ситуации стоит обратиться в налоговую по месту нахождения нового жилья либо к работодателю. При этом необходимо предоставить все требуемые документы: заявление, платежки, документы о собственности, о размере предыдущего вычета.