Эксперт рассказал, как долго продлится снижение заболеваемости Covid в России

Снижение числа новых случаев коронавируса в России может продлиться до конца новогодних праздников. Об этом со ссылкой на врача-терапевта Константина Хоманова сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас в стране отмечается вытеснение штамма «дельта», однако само число новых пациентов почти не меняется.

«Вероятно, спад заболеваемости, происходящий сейчас, продлится в нашей стране до конца новогодних каникул. В дальнейшем ввиду многочисленных социальных контактов, низкого процента вакцинированных трехратно — с бустерной дозой — и негативного отношения населения к ношению масок и дистанцированию вероятен подъем заболеваемости Covid −19», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, праздничные дни негативно сказываются на статистике. Во время них у людей резко повышается число социальных контактов, включая толпы на кассах, походы в гости. Также в этом виновато неправильное ношение СИЗ.