Эксперт рассказал, что подростки сейчас сильнее всего подвергаются кибербуллингу

Увеличилось количество суицидов, связанных с кибербуллингом. Все больше начинает набирать обороты опасность в виртуальном мире среди детей и подростков. Об этом рассказал в ходе открытия IV Казанского глобального молодежного саммита корреспондентам «Татар-информа» тренер MCC ICF, соучредитель и профессор Академии профессионального коучинга и психологии 5 Prism, блогер Юрий Мурадян.

По мнению Мурадяна, основная группа риска при кибербуллинге и нарушениях безопасности в интернете – это подростки от 13 до 16 лет. Жертвами кибербуллинга и киберопасности становятся как юноши, так и девушки в равной степени.

Фото: пресс-служба IV Казанского глобального молодежного саммита-2025

«Дети начинают воспринимать информацию в интернете и коммуникацию между другими детьми как абсолютно реальную. Жертвы кибербуллинга чаще всего попадают в различные интернет-сообщества, чаты, где и подвергаются насмешкам», – заявил Мурадян.

Особенно часто подростки совершают преступления в интернете. За мошенничество в сетях подростки получают и денежные вознаграждения.

«Поначалу молодого человека вербуют разные иностранные спецслужбы, секты, организации. Во многом это все же спецслужбы – они начинают использовать детей для решения, для создания диверсии или просто формирования какой-то негативной эмоциональной среды. У многих детей отсутствует критическое мышление и представление о том, что такое госизмена или диверсия, поэтому из-за отсутствия должного воспитания и информации ребенок не понимает, что делает», – продолжает Мурадян.

Дети попадают под чужое влияние также из-за высокого уровня стресса на учебе или в семье – от этого ребенок становится более податливым, его проще ввести в заблуждение.

«Из-за высокого стресса внушаемость и уровень гипнабельности еще сильнее. Поэтому детям очень важно формировать ценностную картину мира, важно, чтобы родители помогали им в этом плане», – отмечает профессор Академии профессионального коучинга и психологии 5 Prism.

Для безопасности детей в киберпространстве Юрий Мурадян посоветовал педагогам в школах быть способными, быть открытыми и призывать своих учеников давать обратную связь, делиться своими переживаниями, уязвимостью и незнанием в разных вопросах.

«Нужно, чтобы подростки могли обратиться к учителю с запросом. Потому что не всегда та же семья сможет помочь ему, а ребенок будет искать ответы в не самых надежных источниках», – заверил Мурадян.