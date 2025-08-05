Эксперт рассказал, что осенью произойдет ослабление рубля

Осенью курс рубля может сместиться выше отметки в 85 рублей за доллар. Об этом сообщил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов, его слова приводит «Прайм».

По его прогнозам, во втором полугодии ожидается умеренное ослабление российской валюты.

Попов отметил, что целевой ориентир по курсу доллара на конец года составляет около 87 рублей. Основное движение к этому уровню, по его словам, прогнозируется именно в осенние месяцы.

В числе ключевых причин эксперт назвал сезонный рост импорта, усиленный эффектом от смягчения денежно-кредитной политики, а также влияние геополитических факторов – в частности, давление вторичных санкций на экспорт и систему международных расчетов.

В то же время Попов подчеркнул, что российская экономика и финансовый сектор демонстрируют высокую устойчивость и адаптацию к внешним вызовам, что, по его мнению, исключает резкое падение рубля.

Он считает, что фундаментальные факторы, такие как сохраняющийся профицит внешней торговли и пока еще жесткие монетарные условия, продолжат поддерживать национальную валюту.

Кроме того, эксперт напомнил о продолжающихся чистых продажах иностранной валюты Банком России, которые, как ожидается, будут сдерживать колебания курса и обеспечивать стабильность на валютном рынке до конца года.