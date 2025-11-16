Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Несмотря на снижение импорта вина из стран Евросоюза в условиях санкций, Италия продолжает занимать лидирующие позиции на российском рынке. Об этом сообщил представитель офиса президента Итало-российской торговой палаты Альберто Скалси, его слова приводит «РИА Новости».

В 2024 году общий объем поставок вина в Россию сократился примерно на 11% по сравнению с предыдущим годом. Он отметил, что даже в условиях падения импорта Италия сохранила статус крупнейшего европейского поставщика винной продукции, формируя почти 40% поставок из стран ЕС. Скалси уточнил, что речь идет примерно о 49 тыс. тонн вина.

Он также добавил, что, несмотря на расширение российского производства, на рынке сохраняется спрос на крупные итальянские бренды, которые по-прежнему имеют устойчивую и лояльную аудиторию.

Накануне глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила о принятии ЕС 19-го пакета санкций против России.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. В Москве указывали, что западным странам не хватает решимости признать неэффективность ограничительных мер. В самих странах Запада также звучали оценки о низкой результативности антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией западных государств, а введенные ограничения нанесли серьезный ущерб мировой экономике. По его словам, основная цель этих действий – ухудшение качества жизни миллионов людей.