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Политика 18 июня 2025 16:15

Эксперт РАН назвал заявления Израиля и США о ядерной угрозе со стороны Ирана пропагандой

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Заявления Израиля и США о возможном получении Ираном ядерного оружия в ближайшее время носят пропагандистский характер и не отражают реального положения дел. Об этом в беседе с RT заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По его словам, иранское руководство неоднократно подтверждало, что не намерено создавать ядерное вооружение, ссылаясь на несоответствие подобных разработок религиозным принципам страны. При этом эксперт считает, что Запад намеренно нагнетает напряженность, представляя Иран в качестве глобальной угрозы.

Долгов также отметил, что распространенные в СМИ заявления о наличии у Израиля мотивов для нанесения ударов по Ирану не имеют под собой оснований.

#иранская ядерная программа #Израиль #Иран #США #мнение эксперта
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