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Эксперт: Раис РТ уделил особое внимание сохранению традиционных ценностей
В своем обращении Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов уделил особое внимание сохранению традиционных ценностей. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась Президент АНО «Центр защиты материнства «Умиление» Элина Белянкина.
«Минниханов подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей и выразил серьезную обеспокоенность вовлечением молодых людей в деструктивные сообщества. Хочу напомнить, что идеология чайлдфри была признана угрозой. Хотелось бы, чтобы и в республике проводилось еще больше мероприятий, посвященных созданию семьи», - отметила собеседник агентства.
По ее мнению, среди молодежи нужно пропагандировать такие ценности, как целомудрие, многочадие, верность в браке и другие ценности, которым молодые люди сейчас не уделяют достаточно внимания.
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