Эксперт: Раис РТ обозначил несколько ключевых задач для системы образования

В своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил несколько ключевых задач, стоящих перед системой образования. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась исполнительный директор Университета талантов Аделя Ахметова.

«Во-первых, это популяризация и вовлечение школьников в инженерные профессии, рабочие профессии. Сегодня республика ориентирована на научно-технологическое лидерство, ключевые векторы которого описаны в Стратегии научно-технологического развития РТ», — заявила собеседница агентства.

Кроме того, была поставлена задача медиаосвещения и популяризации инженерных и рабочих профессий. Сегодня особенно важно рассказывать о них школьникам, тем более что в республике созданы все возможности для профессионального развития, уверена Ахметова.