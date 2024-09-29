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Эксперт: Раис РТ обозначил несколько ключевых задач для системы образования
В своем послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил несколько ключевых задач, стоящих перед системой образования. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась исполнительный директор Университета талантов Аделя Ахметова.
«Во-первых, это популяризация и вовлечение школьников в инженерные профессии, рабочие профессии. Сегодня республика ориентирована на научно-технологическое лидерство, ключевые векторы которого описаны в Стратегии научно-технологического развития РТ», — заявила собеседница агентства.
Кроме того, была поставлена задача медиаосвещения и популяризации инженерных и рабочих профессий. Сегодня особенно важно рассказывать о них школьникам, тем более что в республике созданы все возможности для профессионального развития, уверена Ахметова.
«Важным вектором является реализация физматпрорыва. Республика реализует широкую популяризацию физики и математики среди школьников в самых разнообразных форматах. Несомненно, этот опыт будет востребован и в других субъектах [Федерации]», — заключила она.
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