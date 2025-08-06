Эксперт Раевский объяснил, как один вопрос поможет разоблачить интернет-мошенника

Разоблачить мошенника по переписке можно всего одним, но правильно заданным вопросом. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с АиФ.

По словам специалиста, пользователям стоит всегда сохранять осторожность при онлайн-общении и не доверять информации без проверки. Он подчеркнул, что даже сообщения, поступившие с номеров знакомых, могут быть фальшивыми. В таких случаях Раевский рекомендовал не спешить выполнять просьбы, а сначала задать уточняющий вопрос, ответ на который может знать только настоящий собеседник.

В качестве примера он предложил поинтересоваться, когда и где состоялась последняя личная встреча. Такой подход, по мнению эксперта, поможет отличить реального человека от злоумышленника, пытающегося ввести в заблуждение. Лучше, считает он, показаться подозрительным перед другом, чем стать жертвой мошенников.

Раевский также добавил, что при общении в интернете полезно сохранять легкую долю паранойи – она может сыграть решающую роль в вопросах цифровой безопасности.