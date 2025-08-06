news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 августа 2025 22:02

Эксперт Раевский объяснил, как один вопрос поможет разоблачить интернет-мошенника

Читайте нас в
Телеграм

Разоблачить мошенника по переписке можно всего одним, но правильно заданным вопросом. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с АиФ.

По словам специалиста, пользователям стоит всегда сохранять осторожность при онлайн-общении и не доверять информации без проверки. Он подчеркнул, что даже сообщения, поступившие с номеров знакомых, могут быть фальшивыми. В таких случаях Раевский рекомендовал не спешить выполнять просьбы, а сначала задать уточняющий вопрос, ответ на который может знать только настоящий собеседник.

В качестве примера он предложил поинтересоваться, когда и где состоялась последняя личная встреча. Такой подход, по мнению эксперта, поможет отличить реального человека от злоумышленника, пытающегося ввести в заблуждение. Лучше, считает он, показаться подозрительным перед другом, чем стать жертвой мошенников.

Раевский также добавил, что при общении в интернете полезно сохранять легкую долю паранойи – она может сыграть решающую роль в вопросах цифровой безопасности.

#телефонные мошенники #Мошенничество #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025
Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

5 августа 2025