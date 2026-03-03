Эксперт: работник вправе не использовать все 28 дней отпуска

Сотрудник имеет право не отгуливать все 28 дней оплачиваемого отпуска за год — это его право, а не обязанность. Такое разъяснение ТАСС дал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По его словам, работник сам решает, как распорядиться отпуском: использовать полностью, разделить на части или перенести часть дней на следующий год. При этом одна из частей обязательно должна составлять не менее 14 календарных дней. Эксперт подчеркнул, что это требование закона не может быть изменено даже по договорённости с работодателем. Если начальник согласится на более мелкое дробление, он нарушит трудовое законодательство.

За такое нарушение организацию могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а должностное лицо или ИП — от 1 до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы возрастают: для компаний — от 50 до 70 тысяч, для должностных лиц и ИП — от 10 до 20 тысяч. Руководителя также могут дисквалифицировать на срок от одного до трёх лет.