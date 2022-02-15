Эксперт: Работающие пенсионеры могут повысить пенсию временно уволившись
Работающие пенсионеры могут повысить пенсию после временного увольнения. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм».
Как пояснил эксперт, пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. В свою очередь страховая часть делится на фиксированную, гарантированную государством, и на собственно страховую, которая зависит от пенсионных баллов, полученных за время работы. С 2016 года не индексируются фиксированная часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент.
«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — рассказывает Гиринский.
Но, по его словам, на практике это сложно осуществить, так как пенсионеру довольно-таки сложно устроиться официально на работу с большой зарплатой.