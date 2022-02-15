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Ру Тат
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Общество
15 февраля 2022  07:27

Эксперт: Работающие пенсионеры могут повысить пенсию временно уволившись

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Работающие пенсионеры могут повысить пенсию после временного увольнения. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм».

Как пояснил эксперт, пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей. В свою очередь страховая часть делится на фиксированную, гарантированную государством, и на собственно страховую, которая зависит от пенсионных баллов, полученных за время работы. С 2016 года не индексируются фиксированная часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент. 

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — рассказывает Гиринский.

Но, по его словам, на практике это сложно осуществить, так как пенсионеру довольно-таки сложно устроиться официально на работу с большой зарплатой.

#пенсия #пенсионеры #работающие пенсионеры
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