«Эксперт РА» присвоил Ак Барс Банку рейтинг на уровне ESG-III

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Ак Барс Банку рейтинг ESG на уровне ESG-III, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление).

Агентство указывает на умеренно негативное влияние блока E на уровень ESG-рейтинга банка. В частности, отмечается, что в процессе деятельности банка образуются преимущественно малоопасные отходы за исключением ртутных ламп освещения. При этом на конец прошлого года была проведена замена около 85% таких ламп, а полную замену таких ламп и отказ от их использования планируется осуществить до конца 2022 года. Кроме того, для эффективного потребления ресурсов банк внедрил систему «зеленых» показателей, в том числе реализовал систему 5С — инструмент бережливого производства по созданию оптимальных условий для работы, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии.

«В рамках реализации проекта „бережливый офис“ в банке применяются светодиодные светильники, датчики освещенности, движения, системы вентиляции с рекуперацией, а также запущен раздельный сбор отходов для бумаги и металла на территории Республики Татарстан с привлечением специализированной организации. По результатам 2020 года банк также достиг успехов, сократив потребление на почти 2 тыс. пачек бумаги в год, что эквивалентно 118 деревьям. На текущий момент не менее 85% документооборота осуществляется в безбумажном виде, а в среднесрочной перспективе Ак Барс Банк планирует полную трансформацию процессов в „цифровой“ вид, что будет еще больше стимулировать движение в направлении „зеленого“ будущего банка», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте RAEX.

Блок S, по оценке RAEX, оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG-рейтинга банка. Отмечается, что сотрудникам полагаются различные виды материальной помощи, скидки на услуги фитнеса, возмещение расходов работников на содержание детей в детских оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях, программа потребительского кредитования со сниженной фиксированной процентной ставкой, однако, при этом в настоящее время в Ак Барс Банке приостановлена действующая ранее корпоративная пенсионная программа, которая требует пересмотра подходов.

«Доля сотрудников, обеспеченных медицинскими услугами за счет банка, составила 81% от общей численности сотрудников, а единой социальной программой охвачены 100% сотрудников. Ак Барс Банк стремится обеспечить сотрудников доступом к программам дополнительного образования за счет банка. С 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года проведено 266 внутренних обучающих мероприятий, порядка 24% сотрудников прошли внешнее дополнительное обучение», — сообщает «Эксперт РА».

Агентство также отмечает поддержку банком объектов социальной инфраструктуры (школ, спортивных объектов и т.д.), богатый опыт взаимодействия с коренными народами (единственный банк с приложениями и услугами на татарском языке, исламская ипотека, финансирование национальных татарских праздников и т.п.), а также активное участие в благотворительных проектах.

По оценке «Эксперт РА», блок G оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG-рейтинга.

Стратегические планы банка предполагают консервативное развитие основных сегментов бизнеса с фокусом на розничное кредитование и развитие транзакционного и гарантийного бизнесов, а также на цифровизацию банка. В конце текущего года и начале 2022 года ожидается плановое обновление стратегии развития с учетом принципов устойчивого развития, а затем разработка и утверждение других документов в области устойчивого развития банка.

В Ак Барс Банке создан Зеленый комитет, в рамках которого рассматриваются вопросы ESG-направления. Агентство положительно оценивает высокую степень информационной открытости: банк публикует на своем корпоративном сайте аудированную финансовую отчетность, годовой отчет, отчет о деятельности в области устойчивого развития с учетом стандартов GRI, а также значительный объем информации, не подлежащий обязательному раскрытию.

Качество организации риск-менеджмента оценивается агентством положительно ввиду наличия отдельной службы по управлению рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита, деятельность которых контролируется советом директоров.