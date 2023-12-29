«Эксперт РА» повысил рейтинг Ак Барс Банка до уровня ESG-III(b)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ESG Ак Барс Банка до уровня ESG-III(b), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ESG-III(с) с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено разработкой методологии оценки ESG-рисков заемщиков, присвоением ESG-скоринга заемщикам в соответствии с основным видом деятельности, внедрением процедуры оценки базовых репутационных и экологических аспектов клиентов и поставщиков.

Агентство позитивно оценило работу банка по совершенствованию цепочки поставок (реализован механизм тестирования поставщиков по ESG-критериям, утверждена политика ответственных закупок), а также повышение информационной прозрачности в рамках рейтингового процесса. Кроме того, отмечается расширение участия банка в социальных и благотворительных проектах, что позитивно повлияло на улучшение оценки за взаимодействие с обществом.

Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление). Агентство отмечает умеренно негативное влияние блока E уровень рейтинга. Банк совместно с консультантами разработал методологию оценки ESG-рисков клиентов, в соответствии с которой он на регулярной основе классифицирует кредитный и гарантийный портфель, присваивая ESG-балл заемщику и принципалу в соответствии с отраслью его основного вида деятельности.

Блок Social оказывает умеренно позитивное влияние на уровень рейтинга. Банк поддерживает объекты социальной инфраструктуры, имеет богатый опыт взаимодействия с коренными народами (единственный банк с приложениями, обучением и услугами на татарском языке, исламская ипотека, финансирование национальных татарских праздников и т.п.), а также активно принимает участие в благотворительных проектах, оказывая тем самым благоприятное влияние на социум.

Блок Governance оказывает нейтральное влияние на рейтинг. В сентябре 2022 года в банке была разработана и утверждена отдельная ESG-стратегия на период 2022-2026 гг., синхронизированная с общей стратегией развития банка. ESG-стратегия содержит основные задачи по каждому из трех блоков с перечнем конкретных мероприятий по повышению вовлеченности в ESG-повестку.

Содействие повышению эффективности деятельности банка в долгосрочной перспективе и контроль за выполнением стратегии возложены на Комитет по стратегии при Совете директоров. В 2023 году банк продолжил работу по совершенствованию цепочки поставок: разработана политика ответственных закупок, реализован механизм тестирования поставщиков по ESG-критериям.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК