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«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Ак Барс Банка до уровня ruA
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «АК БАРС» БАНК до уровня ruA, прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено в числе прочих факторов ростом качественной доходной базы в 2023 году на фоне снижения объема проблемных активов, а также восстановлением операционной эффективности и внутренней генерации нового капитала.
Рейтинг кредитоспособности отражает умеренно высокую оценку рыночных позиций, адекватную оценку позиции по капиталу, качеству активов и ликвидности, удовлетворительную оценку рентабельности и качества корпоративного управления.
Установленный стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
Более подробно ознакомиться с релизом рейтингового агентства «Эксперт РА» можно по ссылке.
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