«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG Ак Барс Банка на уровне ESG-III (b)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ESG Ак Барс Банка на уровне ESG-III(b) и присвоило рейтинг на уровне ESG-ВВВ в соответствии со шкалой Банка России, что означает высокий уровень реализации и планирования практик в области устойчивого развития. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление).

Агентство отмечает умеренно негативное влияние блока E на уровень рейтинга. В банке утверждена Стратегия в области устойчивого развития, отражающая предпринимаемые меры по снижению собственного углеродного следа.

В банке переведено в «цифру» 75% кадровых документов, успешный опыт кадрового электронного документооборота (ЭДО) масштабируется на всю Группу Ак Барс Банка. Помимо этого, все подразделения банка переходят на ЭДО с контрагентами.

Блок Social оказывает нейтральное влияние на уровень рейтинга. В банке принята HR-стратегия на 2022-2026 годы, ее фокус —повышение вовлеченности персонала и совершенствование культуры ответственности за результат.

На всех сотрудников, прошедших испытательный срок, распространяется ДМС. В отчетном периоде 95% сотрудников воспользовались медицинскими услугами.

В 2023 году запущена цифровая платформа «Ак Барс Развитие» с широким функционалом, современным дизайном и геймификацией.

Эксперты отметили высокий уровень взаимодействия банка с обществом. Банк поддерживает объекты социальной инфраструктуры, имеет богатый опыт взаимодействия с коренными народами (единственный банк с приложениями, обучением и услугами на татарском языке, исламские банковские продукты, финансирование национальных татарских праздников), а также активно принимает участие в благотворительных проектах, оказывая тем самым благоприятное влияние на социум.

Блок Governance оказывает умеренно положительное влияние на рейтинг. В ESG-Стратегии отражены основные направления стратегии в экологическом, социальном и управленческом аспектах. ESG-функции распределены среди подразделений.

Также агентство выделило высокий уровень организации ответственной цепочки поставок. В 2023 году в банке утверждена Политика ответственных закупок, проработаны вопросы возможности закупки зеленой электроэнергии, проведено тестирование анкеты, содержащей основные элементы оценки поставщиков по ESG-критериям, а также доработан и протестирован калькулятор углеродного следа поставщиков.

Ак Барс Банк рассматривает предложения местных поставщиков в приоритетном порядке (38% доля местных поставщиков в общем объеме бюджета закупок за 2023 год), что позитивно оценивается агентством.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства «Эксперт РА» доступна по ссылке.

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