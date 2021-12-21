Эксперт: Путешествия жителей России по стране превысили уровень 2019 года на 15%

В нынешнем году жители России совершили на 15% больше поездок по стране, чем в допандемийном 2019 году, чаще всего россияне выбирали для путешествий Краснодарский край и Крым. Об этом сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«После того, как в Сочи ввели ограничения в связи с коронавирусом, самым большим бенефициаром оказался Крым — туда и в Абхазию в общей сложности уехали два миллиона „сочинских туристов“. Краснодарский край планировал принять 20 млн гостей, а получил 18 млн — но это тоже очень неплохо», — отметил Мкртчян.

По его словам, в 2021 году неожиданно «выстрелил» Дагестан. Также стал популярен Калининград — второй год подряд он заменяет россиянам закрытую Европу. В связи с этим спрос на петербургские музеи вырос. Летом культурные учреждения столкнулись с рекордными очередями. Эрмитаж заменяет туристам Лувр и Версаль.

«Очевидно, что география путешествий по стране расширилась. В следующем году набрать популярность может Камчатка — туда впервые полетят чартеры, что поможет заметно снизить стоимость тура», — подчеркнул эксперт.