Эксперт: Проведение «Тотальных диктантов» способствует развитию качества языка

Проведение «Тотального диктанта» способствует качественному развитию русского языка, а также повышает интерес к нему, считает доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Анатолий Баранов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее для проведения этой образовательной акции в 2023 году Фонд президентских грантов выделил около 20 млн рублей. По мнению эксперта, данная инициатива должна и дальше всячески поддерживаться и развиваться.

«Это очень положительно и, с одной стороны, повышает внимание к языку, на котором в основном говорят граждане Российской Федерации, который является государственным языком. С другой стороны, это действительно кому-то может помочь улучшить грамотность и качество языка. В этом смысле всячески поддерживаю это начинание и считаю, что оно должно и дальше развиваться», — высказался Баранов.

Тотальный диктант — это образовательное мероприятие, направленное на популяризацию грамотности. В регионах России акция проводится с 2004 года для всех желающих проверить знания русского языка. Текстовые задания составляются известными поэтами, писателями, философами, литературоведами, журналистами, переводчиками и другими специалистами.

Фонд президентских грантов был создан в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Организация проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов.