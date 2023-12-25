Эксперт прокомментировал ситуацию с нераспроданным жильем в Татарстане

Жилья в Татарстане строится много, однако в республике можно строить вдвое больше. Ничего критичного в том, что большая часть жилья не распродана нет. Об этом заявил вице-президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельвев.

По его словам, в республике очень высокая потребность в жилье. Так, только в Казани почти 80% жителей нуждаются в улучшении жилищных условий. Также квартиры нужны иностранцам и иногородним, которые сюда приезжают учиться и впоследствии остаются работать, пишет газета «Республика Татарстан».

Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова также отметила, что, когда говорят о 70% нераспроданного жилья, то имеют ввиду не только сданные квартиры, но и ЖК, которые еще только планируют построить. По факту же в ряде сданных жилых комплексов этот показатель составляет примерно 30-40%. При этом на практике непроданными остаются трехкомнатные квартиры и крупногабаритные двухкомнатные.