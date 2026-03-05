Эксперт прокомментировал предложение запретить отключать газ, используемый для отопления

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, в случае принятия которого ресурсоснабжающие организации не смогут отключать должникам газ и электричество, если они используются для отопления жилья. Руководитель регионального центра некоммерческого партнерства «ЖКХ и Контроль» Московской области Валерий Мамчур прокомментировал эту идею в эфире «Радио 1».

Специалист напомнил, что в некоторых домах в каждой квартире установлен индивидуальный газовый котел. «Раньше за долги могли просто прийти и перекрыть газ, оставив всю квартиру без тепла. Вот этот пробел и хотят устранить», – пояснил он часть инициативы, касающуюся газоснабжения.

К тому же сейчас при наличии долга мастер может прийти, полностью отключить электроэнергию и поставить пломбу. «Хотят вот это запретить, чтобы не было возможности полного отключения», – объяснил Мамчур.

Эксперт усомнился, что новелла будет принята быстро, но констатировал: тренд на социальную защиту неплательщиков в стране усиливается.