news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 марта 2026 17:45

Эксперт прокомментировал предложение запретить отключать газ, используемый для отопления

Читайте нас в
Телеграм
Эксперт прокомментировал предложение запретить отключать газ, используемый для отопления
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, в случае принятия которого ресурсоснабжающие организации не смогут отключать должникам газ и электричество, если они используются для отопления жилья. Руководитель регионального центра некоммерческого партнерства «ЖКХ и Контроль» Московской области Валерий Мамчур прокомментировал эту идею в эфире «Радио 1».

Специалист напомнил, что в некоторых домах в каждой квартире установлен индивидуальный газовый котел. «Раньше за долги могли просто прийти и перекрыть газ, оставив всю квартиру без тепла. Вот этот пробел и хотят устранить», – пояснил он часть инициативы, касающуюся газоснабжения.

К тому же сейчас при наличии долга мастер может прийти, полностью отключить электроэнергию и поставить пломбу. «Хотят вот это запретить, чтобы не было возможности полного отключения», – объяснил Мамчур.

Эксперт усомнился, что новелла будет принята быстро, но констатировал: тренд на социальную защиту неплательщиков в стране усиливается.

#отопление #газоснабжение #электроснабжение #неплательщики
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров