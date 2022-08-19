Эксперт прокомментировал перспективы Заинской ГРЭС без модернизации

Независимый эксперт по устойчивой энергетике Юрий Мельников прокомментировал «Татар-информу» заморозку проекта модернизации Заинской ГРЭС из-за отказа General Electric поставлять уникальную турбину.

Он отметил, что предполагавшееся к установке оборудование обладало очень высокой технологической и топливной эффективностью. «Проект декларировался как рывок в сторону сокращения цены для конечных потребителей – или, по крайней мере, ограничения ее роста», – отметил Мельников.

Так же он обратил внимание на эффект масштаба – в энергоузле Заинска планировалось создать огромную единичную мощность – свыше 850 МВт, что позволило бы сократить затраты.

«На выходе “Татэнерго”, сильно рискнув, получило бы очень эффективную суперсовременную электростанцию с низкой себестоимостью электроэнергии. И в очень сжатые сроки – уже к 2024 году. Сегодня технологическую эффективность уровня этой турбины GE, равно как и эффект масштаба – за счет единичной мощности, могут дать только другие поставщики из списка недружественных стран – например, тот же Siemens Energy или Mitsubishi Power, и вероятность позитивного исхода этой идеи не очень велика. Любой другой состав оборудования не даст такого эффекта», – полагает эксперт.

По его словам, как правило, стандартным способом решения проблемы с устаревшими ТЭС в России является вывод объекта в режим так называемой вынужденной генерации, при котором станция получает индивидуальный тариф на мощность и, соответственно, за счет него источник финансирования на проведение каких-то мероприятий по «продлению жизни».

«А “жизнь” электростанциям можно продлевать, в принципе, очень долго, если есть источник финансирования на их реконструкцию и регулярное своевременное «подлатывание», замену изношенных частей и конструктивных элементов», – сказал Мельников.

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