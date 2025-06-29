Эксперт прогнозирует стабильные поставки газа по «Турецкому потоку» в ближайшие годы

Газовые поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению – «Балканскому потоку» – сохранят стабильность в течение ближайших двух с половиной лет, несмотря на возможное введение эмбарго со стороны Евросоюза. Такое мнение выразил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, объемы экспорта по этим маршрутам вряд ли существенно сократятся в краткосрочной перспективе. Он указал, что в числе ключевых потребителей остаются Венгрия, Сербия, Греция и другие страны, а с 2024 года к ним присоединилась и Словакия, получающая газ транзитом через Венгрию.

В то же время эксперт не исключил, что в будущем некоторые государства, в частности Греция, Болгария и Румыния, могут отказаться от российских поставок. Он уточнил, что при сохранении текущих тенденций объем поставок может сократиться с 15-16 миллиардов кубометров в 2025 году до 12 миллиардов кубометров в 2028 году. Однако даже при возможном эмбарго со стороны ЕС Белогорьев выразил уверенность, что поставки российского газа в Турцию будут продолжены.

«Турецкий поток» – это магистральный газопровод мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, и после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года он остается основным маршрутом поставок «Газпрома» в Европу.