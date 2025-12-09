Новые автомобили в РФ подорожают на 10% в 2026 году – эксперт Моржаретто

Цены на новые автомобили в России продолжат расти в 2026 году, а их средняя стоимость может увеличиться на 10% и приблизиться к 3,7 млн рублей. Такой прогноз в разговоре с «Татар-информом» дал член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

«Цены будут повышаться однозначно, потому что и НДС, и утильсбор, и все остальные дополнительные поборы придётся включать в конечную цену», – заявил он.

Специалист отметил, что увеличение стоимости уже началось и продлится как минимум первое полугодие.

«Куда расти, правда, уже ничего непонятно, потому что уже и так цены запредельные», – добавил он, напомнив, что средняя цена нового автомобиля в России сейчас составляет около 3,4 млн рублей.

По его словам, рост затронет все сегменты, включая отечественные марки и китайские бренды, которые в РФ уже стоят в три раза дороже, чем у себя на родине. Что касается рынка подержанных автомобилей, то там динамика роста цен будет более сдержанной, но также неминуемой вслед за новыми машинами.