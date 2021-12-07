Эксперт: Продукты к Новому году следует приобретать заранее, чтобы избежать очередей

Чтобы не попасть в новогодние очереди в магазинах, лучше начать закупать продукты к празднику заранее. Это поможет как правильно рассчитать свой бюджет, так и снизить риск заражения Covids-19, рассказал радио Sputnik врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев.

Эксперт отметил, что существует множество продуктов питания, которые хранятся достаточно долго и не портятся, если купить их заранее.

«Очень важно уже сегодня задуматься о том, что будет на вашем новогоднем столе. Мы любим тянуть до последнего и за три-четыре дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами», — сказал Золотарев.

Среди продуктов питания, которые можно приобрести уже сейчас, диетолог выделил икру, оливки, горошек, кукурузу и другие консервы.

«Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твердые сыры тоже можно купить уже сегодня», — добавил врач.

А вот красную и белую соленую рыбу эксперт посоветовал покупать не раньше чем за две недели до праздника.

«Производители чаще всего делают рыбу слабого посола. По этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за две недели до праздника», — объяснил он.

Золотарев также напомнил, что в магазинах обязательно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и избегать больших очередей.