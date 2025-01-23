Автоэксперт Моржаретто предрек падение числа продаж легковых машин в РФ

Снижение объемов продаж на рынке новых легковых автомобилей в России на 15-20% ожидается в текущем году из-за повышения утилизационного сбора. Такое мнение «Татар-информу» выразил член Общественного совета Федарального дорожного агенства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

По мнению эксперта, доля отечественных и импортных автомобилей в 2025 году останется примерно на уровне прошлого года.

«Соотношение каким было, таким и останется: 30% на отечественные бренды, 60% – на китайские и 10% – параллельный импорт», – считает Моржаретто.

Он добавил, что на данный момент нет никаких предпосылок к изменениям. Однако если изменения и произойдут, то, как считает Моржаретто, вырастет доля именно отечественных марок.