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Экономика 23 января 2025 09:17

Автоэксперт Моржаретто предрек падение числа продаж легковых машин в РФ

Снижение объемов продаж на рынке новых легковых автомобилей в России на 15-20% ожидается в текущем году из-за повышения утилизационного сбора. Такое мнение «Татар-информу» выразил член Общественного совета Федарального дорожного агенства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.

По мнению эксперта, доля отечественных и импортных автомобилей в 2025 году останется примерно на уровне прошлого года.

«Соотношение каким было, таким и останется: 30% на отечественные бренды, 60% – на китайские и 10% – параллельный импорт», – считает Моржаретто.

Он добавил, что на данный момент нет никаких предпосылок к изменениям. Однако если изменения и произойдут, то, как считает Моржаретто, вырастет доля именно отечественных марок.

#авторынок России #продажи автомобилей #Россия #отечественные машины
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