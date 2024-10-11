Эксперт про новую аферу: Мошенники под видом службы ЦБ просят скачать фейковое приложение

Аферисты представляются службой безопасности Центробанка РФ и настоятельно просят граждан скачать приложение, которое якобы предотвратит кражу денег во время звонка. Однако россиян предупреждают: подобное приложение – фейк, а слова мошенников – простой обман. О новой схеме злоумышленников рассказал руководитель службы информбезопасности ГК InfoWatch Роман Алабин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Так, в одном из случаев приложение называлось «Безопасность». Оно имело иконку с лаконичным дизайном, который был похож на стиль приложений госорганов.

По словам эксперта, аферисты крайне часто пользуются похожими схемами, но представляются всегда по-разному. Так, обманщики часто звонят под видом сотрудников силовых структур. По классике они уверенно и быстро говорят, что в отношении жертвы прямо сейчас производятся противоправные действия – на ее имя взят кредит, рассказывать подробнее нет времени, надо срочно принять меры. Далее жертву переводят на другую линию, и второй мошенник представляется сотрудником службы безопасности Центрального банка России.

Эксперт подчеркнул, что фейковое приложение есть в официальном магазине приложений Google Play, что тоже вводит человека в заблуждение. По факту же данная программа - шпион, которая перехватывает всю информацию с телефона человека, в том числе звонки, смс-сообщения и копирует себе все файлы. После «завершения копирования» телефон пользователя начинают контролировать злоумышленники – они получают доступ к звонкам, введенным паролям и полученным кодам. Далее аферисты получают доступ к личному кабинету в «Госуслугах», приложениям банков и другим конфиденциальным ресурсам.

В подобных ситуациях спикер призвал россиян просто класть трубку.

Он добавил, что мошеннические приложения, как правило, не соответствует названию заявленной компании или организации. Это первый признак отличия. Также фейк можно распознать по большому количеству положительных отзывов.