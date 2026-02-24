Эксперт призвала отказаться от игрушек Лабубу и Барби в детских садах

Коммерческие игрушки вроде Лабубу и Барби не стоит включать в образовательный процесс детских садов, так как они не соответствуют российским ценностям. Такое мнение в беседе с «ТАСС» высказала старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования НГПУ Раиса Беляева.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил агентству, что перечень игрушек, рекомендованных для всех детских садов страны, может быть подготовлен в 2026 году.

По его словам, на полках магазинов до сих пор есть товары, формирующие установки, которые противоречат традиционным российским ценностям. Первый замминистра просвещения Александр Бугаев уточнил, что при составлении списка приоритет планируют отдать отечественным производителям.

Раиса Беляева считает, что такие персонажи, как Лабубу или Хагги Вагги, вряд ли попадут в рекомендованный перечень. По ее оценке, подобные игрушки рассчитаны на быстрое сенсорное впечатление и кратковременный тренд, но не предлагают сюжета или воспитательной составляющей. Она отметила, что они статичны, быстро теряют новизну и не развивают воображение ребенка, оставаясь прежде всего товаром, а не инструментом воспитания.

Говоря о Барби, эксперт подчеркнула, что это кукла-модель и кукла-статус, часто связанная с темой потребления. По ее мнению, в новой системе ориентиров акцент будет сделан не на куклах-моделях, а на куклах-образах – тех, с которыми можно разыгрывать материнство, знакомиться с реальными профессиями в российском контексте или обращаться к персонажам былин и сказок.

Беляева добавила, что ребенку важно не просто обладать игрушкой, а создавать с ее помощью смыслы, погружаясь в историю и культуру страны. Игровая среда, по ее мнению, должна быть связана с отечественной культурой и ментальностью.

Она также обратила внимание, что военная тематика в детских играх существовала во все времена и может способствовать воспитанию будущих защитников страны. В дошкольных учреждениях, считает эксперт, должно быть достаточно качественно разработанных игровых материалов, позволяющих моделировать как современные, так и исторические ситуации.

В НГПУ подчеркнули, что речь идет именно о государственном регулировании перечня для дошкольных образовательных организаций, где формируется личность ребенка и где он проводит большую часть времени. В розничной торговле такие игрушки, вероятно, останутся.