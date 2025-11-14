Эксперт призвал при выборе сосисок обращать внимание на маркировку ГОСТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выбрать качественные сосиски непросто, и покупателю стоит ориентироваться на два основных параметра – личные вкусовые предпочтения и стоимость. Об этом заявил технолог мясопереработки Иван Рыжков, его слова приводит «Радио 1».

Он отметил, что продукция на рынке делится на категории по уровню содержания мяса. Рыжков пояснил, что изделия, произведенные по ГОСТу, имеют подтвержденные нормативные показатели – от доли мяса и соли до жирности, влажности и содержания белка. Эти параметры, как подчеркнул эксперт, строго регламентированы.

Специалист также указал, что если продукция не соответствует ГОСТу, в ней нередко заменяют дорогие ингредиенты более дешевыми.

В качестве примера он привел использование не мясной мякоти, а куриных каркасов. Рыжков добавил, что при выборе стоит обращать внимание на маркировку ГОСТ, чтобы снизить риск приобрести продукт низкого качества.