Эксперт призвал ограничить использование удлинителей в квартирах из-за риска пожаров

Удлинители в жилых помещениях представляют повышенную угрозу: из-за перегрузки и некачественных контактов они могут перегреваться и вызывать возгорание. Об этом «Абзацу» заявил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

По его словам, удлинитель увеличивает нагрузку на розетку, в которую он включён. Если одновременно подключить несколько мощных приборов, суммарная мощность может превысить допустимые параметры проводки, что приведёт к перегреву контактов и повысит риск пожара.

Бойко пояснил, что любое дополнительное соединение может быть некачественным. При слабом контакте возникает искрение, что способно вызвать воспламенение проводов и розетки. Он назвал удлинители опасными и согласился с необходимостью их ограничения или запрета.

Если полностью отказаться от удлинителей и тройников невозможно, эксперт рекомендовал использовать только сертифицированные устройства с защитой от перегрузки и мощностью, соответствующей подключаемым приборам. Такие приспособления лучше применять временно, а не на постоянной основе. Он также предупредил о рисках, связанных с покупкой дешёвых изделий.