Эксперт: Прирост рабочих мигрантов в Татарстане будет не меньше, чем в среднем по России

Прирост рабочих мигрантов в Татарстане будет не меньше, чем в среднем по России. В целом приток иностранных граждан на территорию республики за 9 месяцев 2023 года вырос на 19,6%. Общий дефицит трудовых ресурсов в шесть раз выше числа безработных. Такие данные были приведены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов РТ.

Напомним, вечером 1 декабря Правительство РФ сообщило об установлении квоты на 2024 год на привлечение иностранных работников, прибывающих на основании визы. В соответствии с ней, мигрантов в стране станет больше еще на четверть — 156 тыс. человек. Причина увеличения квот — кадровый дефицит внутри страны. Распределение данной квоты по отдельным регионам не приводится.

40,5 тыс. виз или 26% от общего количества приглашений вышлют квалифицированным рабочим крупных и мелких промышленных предприятий, 30,8 тыс. (20%) — строительно-монтажным и ремонтно-строительным рабочим, 22,2 тыс. (14%) — операторам, аппаратчикам, машинистам, слесарям-сборщикам стационарного оборудования.

На середину 2023 года численность рабочей силы Республики Татарстан в возрасте 15 лет и старше составила 2 064,8 тыс. человек при уровне безработицы в 2,6% и численности безработных — 6,1 тыс. человек. Такие данные приводит со ссылкой на официальные данные кандидат экономических наук, доцент Игорь Анохов, специализирующийся на теме трудовой миграции.

Вместе с тем, работодатели готовы взять на работу 35,5 тыс. работников, т.е. почти в шесть раз больше числа зарегистрированных безработных. Наибольшее количество вакансий заявлено: на производстве (7,7 тыс. рабочих мест), в сферах строительства и недвижимости (3,0 тыс. рабочих мест). Данная статистика коррелирует с общефедеральной по выделяемым квотам.

Помимо покрытия дефицита в рабочей силе мигранты привносят с собой и увеличение налоговой базы. Прямой статистики не приводится, но внушительность сумм могут подтверждать отдельные кейсы. Например, Нижнекамск — крупнейший промышленный центр с активным строительством. Здесь девять тысяч человек — в первую очередь российских граждан — привлечены только на строительство объектов нефтехимического сектора. За неполный 2023 год они увеличили региональный и местный бюджет на 0,5 млрд рублей за счет выплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и выплату патентов, сообщает пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».

Объем данных выплат в соответствии с бюджетом Нижнекамска на 2023 год сопоставим со всеми расходами на благоустройство, озеленение, уличное освещение, развитие и содержание парков и садов.

Из девяти тыс. человек, работающих на строительстве объектов нефтехимической отрасли, по официальным данным, — 4,1 тыс. иностранные граждане. Они составляют примерно 42% от общего числа мигрантов в городской агломерации, большая часть — 2,5 тыс. проживает в вахтовом городке.

Еще 1,6 тыс. работают на других строительных проектах. Кроме того, в сфере торговли работают 23 человека, общественного питания — 38, на производстве — 577, у физлиц — 115, в сфере спорта — 10, транспорта — 18, образования — четыре, здравоохранения — пять, сельского хозяйства — 36, услуг — 54. Такие данные приводит администрация Нижнекамского района РТ со ссылкой на миграционную службу.

На Нижнекамск, в соответствии с данными региональной прокуратуры, приходится 13% всего мигрантского потока (как работающих, так и находящихся с другими целями) в республике. Лидируют Казань — 52% и Набережные Челны — 14,5%.