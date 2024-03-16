Эксперт: Прийти на выборы – это ответственность каждого жителя страны

Прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг – это яркий пример ответственности для каждого человека. Таким мнением поделилась с «Татар-информом» секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди» Татарстане Роза Гайнутдинова.

«Это ответственность каждого жителя страны – прийти на выборы и исполнить свой гражданский долг. Если человек понимает, для чего идет на выборы, то это значит, что политическая партия хорошо отработала свою зону ответственности, донесла до людей важность явки на выборы», – считает Гайнутдинова.

По ее словам, если человек живет и не задумывается над тем, что будет дальше, если он считает, что его выбор ни на что не влияет – это безответственно.

«Каждый человек, который родился, он уже в политике. Просто есть люди ответственные, а есть те, кто недопонимают, зачем нужно быть активными», – заключила эксперт.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).