Эксперт: Причиной задержания фанатов ЦСКА в Москве могло стать фаер-шоу на трибуне

Задержание болельщиков московского клуба ЦСКА после матча с «Зенитом» может быть связано с фаер-шоу, которое фанаты устроили на трибунах, отметил спортивный журналист, ведущий программы «Дубль Вэ» Анатолий Горсков. Об этом сообщает радио Sputnik.

28 ноября после окончания матча между московской командой ЦСКА и петербургским «Зенитом» ОМОН и полиция задержали несколько десятков болельщиков столичной команды.

Горсков обратил внимание на то, что ранее в истории современного футбола таких масштабных задержаний не проводилось.

«Это первый раз за много лет, когда была арестована трибуна болельщиков домашнего клуба, то есть фанатов ЦСКА задержали на домашнем матче их команды. Я такого не припомню в новейшей российской футбольной истории», — сказал он.

Эксперт напомнил, что игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита», после чего трибуна фанатов ЦСКА «загорелась».

По словам спортивного журналиста за шоу с использованием какой-либо пиротехники предусмотрены немалые штрафы.

«Действительно, фаер-шоу мы нечасто наблюдаем на наших стадионах, поскольку клубы даже за один фаер жестко штрафуют. Когда „загорелась“ вся трибуна, штраф может составить пару миллионов рублей. Но зачем было держать фанатов на холоде и задерживать, когда на стадионах есть видеокамеры, непонятно», — подчеркнул он.