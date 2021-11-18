Эксперт: Причиной высокой смертности от коронавируса может быть его поздняя диагностика

Медленная первичная диагностика коронавирусной инфекции у пациента и позднее обращение за медицинской помощью может быть причиной высокой смертности от этой болезни. Таким мнением с радио Sputnik поделился доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Думаю, это связано с тем, что происходит поздняя диагностика и позднее вмешательство врача. Человек три дня думает, что сам может вылечиться, и только потом вызывает врача. Врач, в свою очередь, приезжает не сразу. Потом он делает пробу и ждет результатов. То есть неделя уходит перед началом лечения», — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что при первых же симптомах ОРВИ нужно сразу же обращаться к медикам, которые проведут диагностику состояния пациента, своевременно сделают тест на коронавирус и определят необходимую схему лечения.

«Все-таки это разные вирусы, и стратегии лечения разные. Это позволит врачу уже с уточненным диагнозом начать лечение», — пояснил Жемчугов.

По мнению специалиста, это поможет снизить уровень смертности от Covid-19.