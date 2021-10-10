Эксперт: Причиной крушения самолета под Мензелинском мог стать перегруз

Одной из причин крушения самолета Л-410 под Мензелинском мог стать перегруз. Такое мнение высказал бывший руководитель Росавиации по РТ, летчик Шавкат Умаров.

«Самолет, который рухнул под Мензелинском, рассчитан на 15-16 человек. 20 парашютистов и два члена экипажа – эти слишком много. Не исключено, что перегруз воздушного судна и нарушение центровки самолета могли привести к трагедии. Однако могут быть и иные причины катастрофы – плохие метеоусловия, техническая неисправность воздушного судна или ошибка в пилотировании. Но то, что произошло, безусловно, трагедия», – поделился с агентством Шавкат Умаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром под Мензелинском рухнул самолет.