Эксперт: «При заморозке цен необходимо регулировать всех игроков рынка»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на коллегии профильного татарстанского ведомства попросил заморозить цены на жилье и строительные материалы. Сделать это без жесткого государственного регулирования всей цепочки поставок будет невозможно, потому что рыночные механизмы и стремление участников рынка выжить начнут работать против заморозки. Таким мнением с «Татар-информом» поделился кандидат экономических наук, исполнительный директор Ассоциации Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ) Антон Солон.

«Правовые нормы не предусматривают механизма полного замораживания цен на строительные материалы и жилье. В юридических актах и законах нет никаких положений, касающихся полной фиксации цен на определенный период времени. Также стоит отметить, что потребители и продавцы ведут себя согласно рыночным условиям и любое вмешательство в рыночные механизмы может привести к недоверию и социальным проблемам, что недопустимо для стабильности государства», — считает эксперт.

Замораживание цен на жилье окажет серьезное влияние на рынок недвижимости и экономику в целом, отметил Антон Солон. В частности, это может вызвать локальное повышение объемов продаж, после которого последует стагнация рынка из-за отсутствия мер поддержки и низкой покупательской способности населения.

«Покупатели могут воспринимать это как сигнал начала кризиса с потенциалом дальнейшего снижения цен. Также это может способствовать росту аренды, так как арендные сделки станут более привлекательными для потенциальных покупателей жилья, особенно для тех, кто не имеет достаточного бюджета для приобретения жилья в ипотеку. Еще замораживание цен может стимулировать снижение активности застройщиков жилой недвижимости», — отметил собеседник «Татар-информа».

Кроме того, заморозка цен на жилье может существенно снизить спрос на строительные материалы: цемент, кирпич, гипсокартон, арматуру и другие. Это может привести к формированию рыночных механизмов, которые поспособствуют снижению объемов производства, возникновению дефицита и росту цен на стройматериалы.

«Это может означать возникновение проблем с поставкой строительных материалов и увеличение их стоимости. Застройщики и производители строительных материалов могут столкнуться с проблемой ликвидности и снижением доходности, что может привести к банкротству», — пояснил эксперт.

Подробнее о том, возможно ли с экономической точки зрения заморозить цены, пойдут ли игроки строительного рынка на такой шаг и как сегодня чувствует себя стройотрасль в целом, читайте в материале «Это не что-то удивительное для России»: что будет со стройкой, если заморозить цены.