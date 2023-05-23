Эксперт: При худшем сценарии глобального потепления столицу РФ могут перенести в Сибирь

При худшем сценарии глобального потепления столицу России могут перенести в Сибирь. Такое мнение высказал климатолог Алексей Кокорин, сообщает РИА Новости.

Кокорин напомнил, США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности (один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату) к 2050 году, Россия, Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му. Вполне вероятно, что это произойдет, даже если не к 2050-2060-м, к 2080 году, однако к этому времени температура на нашей планете все равно поднимется на 2-2,5 градуса относительно конца XIX века, подчеркнул климатолог. Волны жары начнут накрывать Землю как минимум в 2-3 раза чаще.

«То есть та жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться», — сказал Кокорин.

При наихудшем сценарии температура может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда 8-9 лет из 10 окажутся аномально жаркими.

«Это просто другая жизнь, это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — рассуждает эксперт. При этом он добавил, что подобный вариант событий возможен, но является маловероятным.