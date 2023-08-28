Эксперт: При соблюдении всех условий слух ребенка можно восстановить на 100%

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

При соблюдении ряда условий слух ребенка, который не слышит вообще, можно восстановить на 100%. Такое мнение высказала сегодня координатор партпроекта «Крепкая семья», член Президиума Генсовета партии «Единая Россия», первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она стала участником конференции по сурдологии и логопедии, которая проходит в ДРКБ в Казани.

«Особенность этой патологии в том, что на 100% можно восстановить здоровье ребенка, который не слышит вообще. Но, как обычно, на все влияет человеческий фактор», – сказала Буцкая. Она уточнила, что в народной программе «Единой России» имеются отдельные пункты, посвященные детям-инвалидам. «Согласно им мы должны дать детям лучшее, что может дать государство. Есть специалисты, есть скрининги – но работают ли они? Доступны ли они? Везде ли есть не только врачи, но еще и педагоги, которые научат ребенка слышать? Все это – звенья одной цепи, и если все сложится, то слух ребенка будет точно такой же, как у его обычного сверстника. Вот об этом мы сегодня и будем говорить», – рассказывает Буцкая.

Двухдневные мастер-классы в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» стартовали сегодня в Детской республиканской клинической больнице в Казани. Поездки в регионы России, в том числе в Казань организовали специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ (ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»), Санкт-Петербургского ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» и Ассоциации «Я слышу мир!».

Перед началом мастер-классов прошла конференция «Семья – основа реабилитации ребенка. Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха». Экспертами выступили сурдологи, сурдопедагоги, учителя-дефектологи, нейропсихологи и психологи профильных учреждений, в том числе Минздрава России и Татарстана, Минобрнауки РФ.

В мероприятии также приняли участие дети с нарушениями слуха.

Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отметила, что мероприятие направлено на то, чтобы помочь слабослышащим или не слышащим детям восстановить способность слышать. «Отсюда и название благотворительной ассоциации “Я слышу мир!”. Участники готовы передать опыт и осмотреть детей, проконсультировать родителей», – сказала она.

Ларионова отметила, что для лечения детей с нарушениями слуха необходимо выходить на межведомственные, федеральные методы.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.