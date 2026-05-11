Эксперт: при максимальных взносах пенсия самозанятых может достичь 50,5 тыс. рублей

Пенсия у самозанятых может составить 50,5 тыс. рублей, если они ежегодно на протяжении 30 лет будут платить взносы в Соцфонд в размере 572 тыс. рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что при условии ежегодной уплаты максимального взноса (в настоящее время – 572 204 рубля) самозанятые сформируют за 30 лет 261 индивидуальный пенсионный коэффициент, что позволит получать пенсию в размере 50 593 рублей.

Если же ежегодно вносить минимальный взнос (71,7 тыс. рублей), пенсия составит 14,4 тыс. рублей, отметил Сафонов.

Режим самозанятости не подразумевает обязательных отчислений в Соцфонд, добавил эксперт. Однако если человек хочет получать в будущем страховую пенсию, он может подать заявление в СФР и стать участником добровольного пенсионного страхования.