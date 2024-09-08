Эксперт: Предвыборная кампания в Татарстане не вызвала усталости у населения

Предвыборная кампания в Татарстане была построена таким образом, чтобы не вызвать усталости у населения. Такое мнение в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» высказал российский политолог и регионовед Михаил Виноградов.

«Думаю, что в Татарстане более четко прослеживается настрой на то, чтобы не вызывать усталости и раздражения от избирательной кампании. Есть понимание общей значимости моментов для республики, в том числе в контексте проведения форума БРИКС, который скоро предстоит, республика будет находиться в центре внимания. Всё это так или иначе сказалось и позволило подтвердить репутацию Татарстана как республики, где многое делается по уму», — сказал Виноградов.

Выборы для всех людей имеют разные смыслы: для одних это элемент ритуала, для других — эмоциональная составляющая, когда они хотят поддержать понравившихся кандидатов, для третьих голосование — это «рациональный ход, чтобы усилить свою республику или муниципалитет». В ходе избирательной кампании было важно не оттолкнуть ни одну из этих категорий.

Самые запоминающиеся кампании в этом году, по мнению политолога, прошли в Курской области (на фоне атаки Вооруженных сил Украины) и в Братске, где два кандидата одной партии соревнуются между собой. Непростой получилась кампания в Санкт-Петербурге.

Михаил Виноградов также отметил, что традиция посещать избирательные участки всей семьей — это важный момент. Например, дети могут свежим взглядом посмотреть на происходящее и заметить то, что ранее их родители не видели или считали обыденностью.

«Мне кажется, семейное совместное времяпровождение, будь то досуг или работа, — это одна из важных составляющих для человека. Это элемент такой социальной роли: попробовать себя больше, чем обычно, с семьей. Поэтому здесь одновременно и такой позитивный момент, и общее любопытство», — заключил Виноградов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.