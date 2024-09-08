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Общество 8 сентября 2024 10:51

Эксперт: Предвыборная кампания в Татарстане не вызвала усталости у населения

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Предвыборная кампания в Татарстане была построена таким образом, чтобы не вызвать усталости у населения. Такое мнение в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» высказал российский политолог и регионовед Михаил Виноградов.

«Думаю, что в Татарстане более четко прослеживается настрой на то, чтобы не вызывать усталости и раздражения от избирательной кампании. Есть понимание общей значимости моментов для республики, в том числе в контексте проведения форума БРИКС, который скоро предстоит, республика будет находиться в центре внимания. Всё это так или иначе сказалось и позволило подтвердить репутацию Татарстана как республики, где многое делается по уму», сказал Виноградов.

Выборы для всех людей имеют разные смыслы: для одних это элемент ритуала, для других эмоциональная составляющая, когда они хотят поддержать понравившихся кандидатов, для третьих голосование это «рациональный ход, чтобы усилить свою республику или муниципалитет». В ходе избирательной кампании было важно не оттолкнуть ни одну из этих категорий.

Самые запоминающиеся кампании в этом году, по мнению политолога, прошли в Курской области (на фоне атаки Вооруженных сил Украины) и в Братске, где два кандидата одной партии соревнуются между собой. Непростой получилась кампания в Санкт-Петербурге.

Михаил Виноградов также отметил, что традиция посещать избирательные участки всей семьей это важный момент. Например, дети могут свежим взглядом посмотреть на происходящее и заметить то, что ранее их родители не видели или считали обыденностью.

«Мне кажется, семейное совместное времяпровождение, будь то досуг или работа, это одна из важных составляющих для человека. Это элемент такой социальной роли: попробовать себя больше, чем обычно, с семьей. Поэтому здесь одновременно и такой позитивный момент, и общее любопытство», заключил Виноградов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

#Выборы в Госсовет РТ #цик рт #избирательная кампания
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