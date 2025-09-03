Эксперт предупредила о рисках мошенничества с дипфейками после внедрения 5G в России

Распространение сетей 5G в России может привести к росту качества мошеннических звонков с использованием технологий дипфейка. Об этом заявила глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко в ходе Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

«Как только будет 5G в наших телефонах, эти звонки будут максимально правдоподобны. Потому что технология сегодня для телефонных звонков еще не совсем созрела», – отметила она, говоря о случаях подделки голосов злоумышленниками.