Общество 3 сентября 2025 21:09

Эксперт предупредила о рисках мошенничества с дипфейками после внедрения 5G в России

Распространение сетей 5G в России может привести к росту качества мошеннических звонков с использованием технологий дипфейка. Об этом заявила глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко в ходе Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

«Как только будет 5G в наших телефонах, эти звонки будут максимально правдоподобны. Потому что технология сегодня для телефонных звонков еще не совсем созрела», – отметила она, говоря о случаях подделки голосов злоумышленниками.

#сеть 5G #Мошенничество #телефонные мошенники
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025