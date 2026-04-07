Эксперт предупредила о новой схеме интернет-мошенничества с возвратом товаров

В России наблюдается распространение новой схемы интернет-мошенничества, получившей название «черный рефанд». Суть ее заключается в злоупотреблении механизмами защиты прав потребителей: злоумышленники получают товары бесплатно или с крупными скидками, после чего перепродают их.

Как рассказала куратор платформы Народного фронта «Мышеловка.рф» Алла Храпунова, изначально речь идет о законной процедуре возврата товаров, однако мошенники превратили ее в инструмент обмана.

«Появились каналы, которые рассказывают, как использовать в мошеннических целях эту опцию оспаривания того, что написано на сайтах или в интернете. Одной из самых популярных схем стал обман онлайн-доставки цветов. Мошенники учили лжепокупателей указывать неправильный адрес. Пока курьер ехал в одно место, заказ забирали таксисты по другому адресу. В итоге доставка сообщала, что покупатель ничего не получил, а следы злоумышленников исчезали», – рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».

По ее словам, на маркетплейсах злоумышленники действуют через давление на продавцов: они требуют частичный возврат средств или полное возмещение, не отправляя товар обратно.

«Покупатель начинает требовать или скидку, или возврата денег. Продавец в онлайне – неизвестный. Возврат получается так, что продавец несет убытки. Что вернется – совершенно непонятно. Мошенники активно эксплуатируют правовую неграмотность продавцов, угрожая жалобами в Роскомнадзор и суды», – отметила Храпунова.

Эксперт подчеркнула, что пока явление не носит массового характера, однако вызывает обеспокоенность, в том числе из-за вовлечения молодежи.

«Молодежь хочет заработать легкие деньги и начинает думать, что все останется безнаказанным. Но за подобные действия наступает уголовная ответственность за мошенничество, а цифровые следы рано или поздно приведут правоохранителей к источнику. Продавцам стоит усилить контроль за документальным оформлением заказов, а покупателям – помнить, что «легкие деньги» на обмане рано или поздно приведут к серьезным правовым последствиям», – предупредила она.