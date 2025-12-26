Эксперт предупредил водителей о штрафах за грязные номера и снег на фарах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед поездкой необходимо проверять читаемость номерных знаков, которые могут быть скрыты под слоем грязи или снега. Об этом напомнил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, его слова приводит «Абзац».

Если номера нечитаемы из-за погодных условий, инспектор вправе выписать штраф в размере 500 рублей.

Если у сотрудника ГИБДД возникнет подозрение, что снег нанесен на номер намеренно для сокрытия знаков, наказание будет строже – вплоть до 5 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что частичная очистка лобового стекла, неочищенные зеркала и фары также являются нарушением. Согласно правилам, водитель обязан обеспечить достаточный обзор и освещение дороги. За загрязненную оптику или заснеженные зеркала предусмотрен штраф в 500 рублей.

Прямого запрета на движение с сугробом на крыше автомобиля в законодательстве нет, и штраф за это не предусмотрен. Однако Бондарь уточнил: если снег или лед сорвется с крыши во время движения и повредит чужой автомобиль, виновнику придется возмещать нанесенный ущерб.