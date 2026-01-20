Эксперт предупредил туристов о высоких эпидемиологических рисках в Египте и Индии

Египет относится к числу стран с наиболее высокой эпидемиологической опасностью для туристов наравне с Индией, Марокко и Гамбией. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, его слова приводит «NEWS.ru».

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация фиксируется и в ряде других популярных туристических направлений, в том числе в Тунисе, Турции и Таиланде.

Эксперт отметил, что три ключевые страны тропической Азии – Индонезия, Вьетнам и Шри-Ланка – имеют схожие эпидемиологические риски. В этих государствах сохраняется вероятность заражения малярией, особенно при поездках в сельские районы.

При этом на популярных курортах, таких как Бали или Джакарта, малярия не распространена, однако там высок риск заражения лихорадкой денге. Кроме того, туристы могут столкнуться с инфекционными заболеваниями из-за употребления зараженной воды и продуктов питания.

Щербаченко уточнил, что к числу наиболее эпидемиологически опасных стран относятся Индия, Египет, Марокко и Гамбия. Неблагополучная эпидемиологическая обстановка также наблюдается в Тунисе, Кении, Турции, Индонезии, Китае и Таиланде.

По его словам, при поездках в такие регионы наличие медицинской страховки является обязательным в любое время года. Экономия на страховом полисе, отметил эксперт, не оправдана, поскольку возможные расходы на лечение при заболевании могут оказаться крайне высокими. Особенно это актуально для стран с дорогой медициной, в частности США.

Доцент подчеркнул, что туристы должны понимать риски, которые они берут на себя, отправляясь за границу без страховки. Как правило, лечение за рубежом обходится в значительные суммы, поэтому стоимость страхового полиса в несколько тысяч рублей несоизмеримо мала по сравнению с возможными медицинскими расходами.

Эксперт также указал на страны, где могут возникнуть сложности с получением медицинской помощи. В Индонезии на отдельных островах может не оказаться медицинских учреждений, а в США медицинская помощь доступна, но ее стоимость крайне высока, поэтому страховой лимит должен составлять не менее 100 тысяч долларов.

При выборе страхового полиса, добавил Щербаченко, важно заранее уточнять, покрывает ли он экстренную медицинскую помощь, госпитализацию и транспортировку на родину, а также узнать контакты ассистанса и порядок действий в экстренных ситуациях.