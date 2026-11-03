Эксперт предупредил об опасности встречи с кабанами в период гона

В период гона кабаны могут представлять повышенную опасность для человека из-за особенностей поведения самцов. О том, как избежать нападения дикого животного, рассказал специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш.

По словам эксперта, во время брачного периода у самцов притупляется инстинкт самосохранения, поскольку их внимание сосредоточено на продолжении рода. При этом животные могут выходить к мусорным площадкам в поисках пищи. Латыш отметил, что их привлекают пищевые отходы.

«Чем опасен кабан: 100 кг на скорости 40 км/ч – это снаряд. На такой скорости врезается в вас – естественно, ноги будут переломаны. Самка без клыков тоже опасна, потому что будет топтать и прыгать всей массой», – отметил специалист в беседе с «Радио 1».

Вместе с тем кабаны обычно стараются избегать контакта с людьми и при встрече предпочитают убегать. По словам Латыша, эти животные обладают хорошим слухом и обонянием, поэтому отпугивать их запахами бесполезно.

«Ему это совершенно не нужно, поэтому он будет стараться убежать Отпугивать запахами кабана бесполезно, потому что он все чувствует, а еще слышит отменно: на расстоянии 300 метров уже знает, о чем вы говорите. Только не понимает на русском», – иронично поделился собеседник.

Эксперт также призвал не приближаться к маленьким кабанятам и не пытаться их трогать: рядом может находиться самка, которая станет защищать потомство. По его словам, даже детеныши диких животных не должны становиться поводом для вмешательства человека в их естественную среду обитания.